Pesquisa FSB aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro para 2022

247 - Levantamento realizado pelo Instituto FSB divulgada nesta quinta-feira, 13, mostra um cenário de empate técnico entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a pesquisa, contratada pela revista Veja, Bolsonaro aparece com 31% de intenções de voto para reeleição, enquanto Lula aparece em segundo com 28%. A situação é a mesma da pesquisa de dezembro, quando eles ostentavam, respectivamente, taxas de 32% e 29%. Em um segundo turno, Bolsonaro teria hoje 45% das preferências contra 40% do ex-presidente.

No cenário sem Lula, Bolsonaro aparece com 37% de intenções de voto, seguido por Fernando Haddad, com 13%. O petista está empatado tecnicamente com o apresentador Luciano Huck (sem partido), com 12%, e o ex-governador Ciro Gomes,(PDT), com 11%. Todos eles ficam numericamente abaixo da opção “nenhum”, que tem 16% das preferências.

Também estagnados, mas bem abaixo dos demais, estão o empresário João Amoêdo (Novo), com 4%, e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%.

O Instituto FSB Pesquisa entrevistou, por telefone, 2.000 eleitores com idade a partir de 16 anos, nos 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 7 e 10 de fevereiro. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.