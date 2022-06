Pesquisa Ipespe censurada pela XP mostra que eleitor considera Lula mais honesto que Bolsonaro

Segundo o levantamento, Lula é, para o eleitor, mais honesto, mais preocupado com as pessoas, mais competente, mais inteligente, mais equilibrado e mais experiente que Bolsonaro. edit

247 - A pesquisa Ipespe encomendada pela XP Investimentos e censurada pela empresa mostra que o ex-presidente Lula (PT) é visto como mais honesto que Jair Bolsonaro (PL), segundo dados divulgados por Carolina Botelho, colunista do Jota.

Lula ganha de Bolsonaro em quase todos os aspectos positivos. O petista é, segundo o levantamento, mais honesto, mais preocupado com as pessoas, mais competente, mais inteligente, mais equilibrado, mais experiente e tem mais ideias novas e modernas que Bolsonaro.

O atual chefe do governo federal ganha de Lula somente no aspecto de "pulso firme".

Em nota, a XP negou que "a pesquisa será cancelada e ratifica que contrata diversos tipos de pesquisas de diferentes institutos com o intuito de auxiliar seus clientes a tomarem as melhores decisões sobre investimentos".

"A realização das pesquisas terá periodicidade mensal, com número de entrevistas ampliado em relação às realizadas nos levantamentos anteriores, oferecendo dessa maneira uma ferramenta ainda mais ampla para que os investidores compreendam o cenário eleitoral e seus impactos no mercado. As próximas pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral já estarão adequadas ao novo formato", acrescentou.

