Pesquisa Ipespe: Lula dispara no Rio Grande do Norte, onde Bolsonaro fez 'motociata' esvaziada

Ex-presidente Lula lidera no estado com 64% dos votos válidos edit

Revista Fórum - Pesquisa de intenção de votos para presidente feita pelo Ipespe/TN aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está disparado na frente no Rio Grande do Norte, com 52%, o que daria uma simulação de aproximadamente 64% dos votos válidos.

A pesquisa, realizada entre 23 e 26 de março aponta Lula com 52%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) com 19%; Ciro Gomes (PDT) com 6%; Sérgio Moro (UB) 2%; André Janones (Avante), João Doria (PSDB) e Simone Tebet (MDB) têm 1%; Felipe D'ávila (NOVO) e Eduardo Leite (PSDB) têm 0%.

Os que disseram não votar em nenhum candidato, branco ou nulo somaram 12% e não sabem ou não responderam 8%. A margem de erro da pesquisa é de 2,9% para mais ou para menos.

📊Pesquisa Presidencial IPESPE/TN no Rio Grande do Norte. 23 a 26/03:



🔴Lula (PT) 52%

🟤Bolsonaro (PL) 19%

🟡Ciro (PDT) 6%

⚪️Moro (UB) 2%

⚫️Janones, Doria e Tebet (Avante, PSDB e MDB) 1%

🟠 D'ÁVILA e Leite (NOVO e PSDB) 0%

Nenhum/Branco/Nulo 12%

NS/NR 8%

Margem de erro: 2,9 p.p pic.twitter.com/9AiNMyzvCV CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 1, 2022

A pesquisa, realizada pelo Ipespe e contratada pela Tribuna do Norte, ouviu 1.200 pessoas presencialmente entre 23 e 26 de março. O nível de confiança é de 95,45% e a margem de erro é de 2,9 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código: BR-07968/2022.

