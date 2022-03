Pesquisa Ipespe: Lula vence Bolsonaro por 43% a 28%

Apoie o 247

247 - Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (11), patrocinada pela XP Investimentos, mostra que o ex-presidente Lula (PT) se mantém na liderança para voltar à Presidência da República, mas com Jair Bolsonaro (PL) se aproximando pouco a pouco.

Lula aparece com 43% das intenções de voto, contra 28% de Jair Bolsonaro, 8% de Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos) e 3% de João Doria (PSDB). Outros pré-candidatos pontuaram 1% ou menos.

No levantamento anterior (BR-05015/2022) do mesmo instituto, divulgado em 25 de fevereiro, Bolsonaro aparecia com 26%. O chefe do governo federal teve, portanto, crescimento de dois pontos percentuais, dentro da margem de erro. Lula se manteve com 43%.

A diferença no segundo turno, entretanto, continua grande. Lula tem 53% das intenções de voto contra Bolsonaro, que soma 33%. A distância é de 20 pontos percentuais.

Lula também vence todos os outros candidatos no segundo turno.

O levantamento, realizado entre os dias 7 e 9 de março, ouviu 1.000 pessoas por telefone por meio do sistema CATI IPESPE. A margem de erro é 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03573/2022.

