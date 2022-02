Pesquisa Ipespe mostra Lula isolado na liderança, mas com ligeira recuperação de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Pesquisa Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, divulgada nesta sexta-feira (25) mostra o ex-presidente Lula (PT) se mantendo na liderança da corrida presidencial.

Lula tem 43% das intenções de voto contra 26% de Jair Bolsonaro (PL). A diferença entre os dois candidatos favoritos apresentou uma ligeira diminuição em relação ao levantamento do mesmo instituto há cerca de um mês. Em janeiro, Lula tinha 20 pontos percentuais de vantagem. Agora, o petista tem 17 pontos de dianteira.

Depois de Bolsonaro aparecem Sergio Moro (Podemos), com 9%, Ciro Gomes (PDT), com 7%, e João Doria (PSDB), com 3%.

No segundo turno também houve diminuição na vantagem do ex-presidente sobre Bolsonaro, mas ainda sim a distância é grande. Lula tem 54% das intenções de voto contra 32% do atual chefe do governo. Nenhum candidato supera Lula no segundo turno, de acordo com a pesquisa.

O levantamento, realizado entre os dias 21 e 23 de fevereiro, ouviu 1.000 pessoas por telefone por meio do sistema CATI IPESPE. A margem de erro é 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05015/2022.

