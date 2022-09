Pesquisa Ipespe para presidente: Lula tem 46%; Bolsonaro, 35%

Apoie o 247

247 - Pesquisa Ipespe/Abrapel para as eleições presidenciais de 2022, divulgada neste sábado (24), traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 35%.

O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro e o petista tem grandes chances de vencer o pleito eleitoral nesta primeira etapa das eleições.

No levantamento anterior com parceria com a Abrapel, publicado em 17 de setembro, Lula aparecia com 45%, e Bolsonaro, com 35%, que aponta o crescimento do petista e a estagnação do atual postulante do Planalto.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 4%. Felipe D’Avila (Novo), e Soraya Thronicke (União Brasil), Vera, Constituinte Eymael, Leo Péricles, Sofia Manzano foram citados, mas não chegaram a 0,5% das citações. Padre Kelmon constava na lista, mas não foi citado por nenhum respondente. Roberto Jefferson constava na lista apenas da primeira rodada e Pablo Marçal, da primeira e segunda.

Lula (PT) — 46%

Jair Bolsonaro (PL) — 35%

Ciro Gomes (PDT) — 6%

Simone Tebet (MDB) — 4%

Felipe D’Avila (Novo) — 0%

Soraya Thronicke (União Brasil) — 0%

Vera Lúcia (PSTU) — 0%

José Maria Eymael (DC) — 0%

Léo Péricles (UP) — 0%

Padre Kelmon (PTB) – 0%

Sofia Manzano (PCB) — 0%

Branco/Nulo/Não vai votar – 5%

Não sabe/Não respondeu – 4%

O Ipespe/Abrapel também simulou um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Em relação à pesquisa anterior, de 17 de setembro, o petista oscilou um ponto para cima, para 54%, e o atual presidente ficou estável, com 38%.

Intenção de voto estimulada para presidente

Lula (PT) — 54%

Jair Bolsonaro (PL) — 38%

Branco/Nulo/Nenhum — 6%

Não sabe/Não respondeu – 2%

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 1.100 pessoas de 16 anos ou mais em todas as regiões do país, de 21 a 23 de setembro de 2022 e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01897/2022.

