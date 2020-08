Pesquisa XP/Ipespe: 37% aprovam Bolsonaro e 70% defendem continuidade do auxílio emergencial

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (17) mostra semelhança com a pesquisa Datafolha em relação à aprovação de Bolsonaro. Segundo o Ipespe, a grande maioria (66%) soube do esquema Queiroz, e 29% acham que não vai dar em nada edit

247 - Nova pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta segunda-feira, 17, mostra um aumento na aprovação de Jair Bolsonaro, mesmo com o País registrando mais de 105 mil mortes pelo coronavírus.

Segundo a pesquisa, o percentual de brasileiros que consideram o governo ótimo ou bom subiu de 30% para 37%. É o mesmo percentual de aprovação registrado pela pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira, 14. Já aqueles que acham o governo ruim ou péssimo caíram de 45% para 37%.

Segundo o levantamento XP/Ipespe, a percepção de que a economia está no caminho certo subiu de 33% para 38%, enquanto os brasileiros que acham que a economia está no caminho errado caíram de 52% para 46%.

De acordo com a pesquisa, entre as pessoas com renda de até 2 salários mínimos, a aprovação do governo foi de 28% para 34%, e entre os que têm renda de 2 a 5 salários mínimos, de 32% para 44%.

A pesquisa diz ainda que 70% da população é favorável à continuidade do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Entre as pessoas que não têm acesso ao benefício, 64% são favoráveis à prorrogação no mesmo valor.

O levantamento mostrou também que 66% dos entrevistados tomaram conhecimento dos depósitos do ex-assessor Fabricio Queiroz na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro. 56% acreditam que as informações divulgadas sobre os depósitos são verdadeiras e 29% acreditam que as denúncias não surtiram nenhum efeito no governo.

Foram realizadas 1.000 entrevistas de amostragem nacional nos dias 13, 14 e 15 de agosto. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

Leia a pesquisa na íntegra:

