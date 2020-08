Auxílio emergencial puxa aprovação de Bolsonaro, que tem melhor resultado no Datafolha

Depois de desaparecer do cenário político com a prisão de seu amigo e assessor de seu filho Flávio, Fabrício Queiroz, por participação no caso das rachadinhas, e beneficiado pelo auxílio emergencial de R$ 600,00 aprovado pela oposição, Jair Bolsonaro colhe resultados positivos em pesquisa de opinião pública. Segundo o Datafolha, 37% dos brasileiros consideram seu governo ótimo ou bom, um crescimento de cinco pontos percentuais em relação à pesquisa anterior de 23 e 24 de julho edit

247 - Pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira na Folha de S.Paulo indica que Jair Bolsonaro está com a melhor avaliação desde que começou o seu mandato.

Segundo o instituto, 37% dos brasileiros consideram seu governo ótimo ou bom, ante 32% que o achavam na pesquisa anterior, feita em 23 e 24 de junho.

A rejeição a Bolsonaro também caiu. Na pesquisa anterior, o percentual dos que consideravam seu governo ruim e péssimo era 44%, agora é 34%. Por sua vez, 27% consideram o governo Bolsonaro regular, ante 23% em junho.

O instituto entrevistou por telefone 2.065 pessoas de 11 a 12 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, informa o jornalista Igor Gielow.

Bolsonaro beneficiou-se do pagamento do auxílio emergencial na pandemia de Covid-19, uma iniciativa que não partiu do governo. De acordo com a propostas de Bolsonaro, o auxílio emergencial deberia ser de R$ 200. Foi a oposição no Congresso que aumentou para R$ 600.

