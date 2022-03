Petrobrás considera subir preços nas refinarias e trazer de volta subsídios para conter alta

Apoie o 247

247 - Executivos da Petrobrás buscam a aprovação para subir o preço dos combustíveis nas refinarias nacionais, diz a agência Reuters em reportagem. Segundo uma das fontes citadas pela agência, a empresa estaria ainda contemplando trazer de volta os subsídios para combustíveis.

Como forma de conter a volatilidade global nos preços, Jair Bolsonaro, cujo governo aprofundou o desmonte da Petrobrás, considera alterar a política de preços, que liga os custos à cotação internacional.

A estatal está vendendo combustíveis com desconto em comparação com o combustível internacional, e a diferença aumenta à medida que os preços globais do petróleo atingem US$ 130.

