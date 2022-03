Petrobrás está prestes a vender controle do gasoduto Bolívia-Brasil

Segundo a Reuters, a EIG deve pagar entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão pela participação de 51% da Petrobras na TBG edit

Apoie o 247

ICL

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras está próxima de um acordo com a EIG Global Energy Partners para a venda do controle da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil, segundo três fontes com conhecimento do assunto.

A EIG deve pagar entre 500 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares pela participação de 51% da Petrobras na TBG, segundo as fontes, que pediram anonimato para revelar discussões privadas.

A TBG é proprietária e opera o trecho no Brasil do gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), que tem aproximadamente 2.600 quilômetros, incluindo a rede de transporte no Sul do país. O Gasbol tem capacidade de transportar até 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural vindo da Bolívia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Petrobrás não comentou o assunto, enquanto EIG não respondeu imediatamente.

No ano passado, a EIG vendeu uma participação de 27,5% na TBG para a belga Fluxys por um preço não revelado. Era uma condição para que pudesse entregar proposta para a compra de controle do gasoduto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A TBG teve um resultado operacional pouco superior a 900 milhões de reais nos primeiros nove meses do ano passado.

A companhia será a terceira operadora de gasodutos privatizada no país. Em 2016, a Petrobrás vendeu a Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para um consórcio liderado pela canadense Brookfield Asset Management e Itausa SA por 5,2 bilhões de dólares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2019, a Petrobrás vendeu a TAG, que opera principalmente no Nordeste, para a francesa Engie e o fundo canadense CDPQ por 8,7 bilhões de dólares.