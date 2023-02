PF acessa dados do celular de Anderson Torres, deixado pelo ex-ministro e secretário nos EUA

Apoie o 247

247 - Peritos da Polícia Federal conseguiram acessar remotamente dados do celular do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres, preso no âmbito das investigações dos atentados terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro.

Segundo Andréia Sadi, do g1, a Polícia Federal "obteve autorização da operadora de telefonia contratada pelo ex-ministro para acessar os dados disponíveis em nuvem", já que ele não estava com o aparelho quando foi preso.

Quando teve a ordem de prisão decretada, Torres estava nos Estados Unidos. Ao voltar ao Brasil para se apresentar à Justiça em 14 de janeiro, informou que havia deixado para trás o aparelho, alegando tê-lo perdido.

"De forma reservada, os agentes da PF afirmam que os dados foram armazenados na conta da família e não tinha nenhum dado relevante para o inquérito. Os policiais disseram, entretanto, que, sem acesso ao aparelho, não é possível afirmar se Anderson Torres apagou os dados", informa a reportagem.

Os investigadores buscam no aparelho de Torres informações sobre o 8 de janeiro e sobre a minuta do golpe, documento encontrado na casa de Torres que previa uma intervenção do governo Jair Bolsonaro (PL) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em um plano de golpe para evitar a posse do presidente Lula (PT).

