PF apreende US$ 35 mil em espécie na casa de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

247 - Investigadores da Polícia Federal (PF) apreenderam na casa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, uma grande quantidade de dinheiro em espécie: US$ 35 mil e R$ 16 mil. A infromação é da coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo.

A PF deteve, além de Mauro Cid, Max Guilherme e Sergio Cordeiro, seguranças que continuam a serviço de Bolsonaro como parte do staff a que os ex-chefes do Executivo têm direito por lei. Os investigadores ainda apreenderam o celular de Bolsonaro na operação que investiga a inserção de informações falsas sobre vacinação de Covid-19 no banco de dados oficial do Ministério da Saúde.

Bolsonaro teria que prestar depoimento ainda nesta quarta-feira (3) à PF em Brasília, mas seus advogados pediram o adiamento da oitiva, de acordo com uma fonte.

A PF apura a existência de um registro de vacinação contra Covid-19 supostamente fraudulento feito em nome de Bolsonaro em 21 de dezembro do ano passado, dias antes de ele "fugir" aos Estados Unidos. (Com Reuters).

