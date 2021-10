PF cumpre mandados de busca na casa de Mauro Carlesse, governador do Tocantins

Além do governador, operação tem como alvos secretários de estado edit

247 - A Polícia Federal está nas ruas de Palmas cumprindo duas operações que tem como alvos o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, e o secretário da Segurança Pública, Cristiano Sampaio, além de outros secretários. A informação é do portal G1.

São cerca de 250 policiais cumprindo mandados de busca e apreensões. Uma das equipes está em frente ao prédio onde mora o governador.

Também estão sendo cumpridos mandados no Palácio Araguaia, sede administrativa do governo no Tocantins. Os motivos da operação seriam pagamentos de vantagens indevidas ligadas ao plano de saúde dos servidores estaduais e obstrução de investigações.

