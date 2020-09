PF deflagra operação para investigar responsáveis por queimadas no Pantanal

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta segunda-feira (14) a Operação Matáá, com o objetivo de apurar a responsabilidade criminal pelas queimadas na região Pantanal Sul. Cerca de 31 agentes cumprem dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Corumbá e Campo Grande. A reportagem é do jornal O Estado de S. Paulo.

As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Corumbá, para investigar supostos envolvidos com queimadas, que poderão responder pelos crimes de poluição, dano a floresta de preservação permanente, incêndio e dano direto e indireto a Unidades de Conservação, cujas penas somadas podem ultrapassar 15 anos de prisão. Mais de 25 mil hectares do bioma pantaneiro foram devastados, atingindo Áreas de Preservação Permanentes e os limites do Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense e da Serra do Amolar, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.