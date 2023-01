PF encontra computador do STF com bolsonarista detido por invasão

Além do computador, uma caderneta com identificação do Supremo Tribunal Federal foi encontrada entre os pertences de acampados edit

247 — A Polícia Federal encontrou um computador e uma caderneta com identificação do Supremo Tribunal Federal (STF) entre os pertences de acampados bolsonaristas que foram detidos no Quartel-General do Exército, em Brasília, após a invasão da sede da Corte, que vandalizou o prédio público.

Além do Supremo, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto foram invadidos. Cadeiras, mesas e até quadros foram retirados dos palácios.

Segundo o jornal O Globo, o computador foi encontrado na mochila de um dos detidos e ainda estava com o adesivo que indica ser parte do patrimônio do Supremo.

