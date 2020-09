PF faz buscas contra Helder Barbalho e prende secretários do governo do Pará

Operação contra supostos desvios de recursos da Saúde mira contratos de administração de hospitais públicos do estado. Além de Pará e São Paulo, há mandados cumpridos em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná edit

247 - A Polícia Federal cumpre mandado de buscas contra o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), em uma operação batizada de S.O.S., que apura desvios de recursos públicos na área da saúde.

Foram presos dois secretários estaduais, Parsifal de Jesus Pontes (Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia e ex-secretário da Casa Civil) e Antonio de Padua (Transportes), além de um assessor de gabinete, Leonardo Maia Nascimento.

A ação mira 12 contratos firmados entre o governo e organizações sociais para administração de hospitais públicos do estado, inclusive os de campanha, criados durante a pandemia de coronavírus.

A suspeita do Ministério Público Federal é de que os contratos, que somam R$ 1,2 bilhão, sejam irregulares. Os crimes investigados são fraude em licitações, falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Além de Pará, há mandados cumpridos em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na capital paulista, houve buscas na secretaria de Saúde do Estado e na Câmara Municipal , onde o alvo é um funcionário de do gabinete do vereador Eliseu Gabriel (PSB). O parlamentar, no entanto, não é investigado.

Em nota, o governo do Pará disse que apoia qualquer investigação que busque proteger o dinheiro público.