Polícia Civil faz operação na secretaria estadual de Saúde e na Câmara de SP em investigação sobre desvio de verbas

247 - A Polícia Civil de São Paulo está cumprindo mandados de busca e apreensão na Secretaria Estadual de Saúde e na Câmara de Vereadores da capital paulista. O objetivo da operação é apurar a suspeita de desvios e irregularidades na área da saúde.

Segundo reportagem do G1, Na Câmara Municipal o alvo é um funcionário de do gabinete do vereador Eliseu Gabriel (PSB). O parlamentar, porém, não é investigado. Na secretaria estadual de Saúde, os alvos dos mandados são uma médica e uma advogada.

A operação está sedo feita de forma conjunta entre o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal do Paraná. O governador Helder Barbalho (MDB) também é investigado, mas não há mandados expedidos contra ele.

Ao todo, os agentes paulistas estão cumprindo 260 mandados de busca e apreensão e 57 mandados de prisão temporária.