PF faz buscas na casa do governador do Amazonas e secretário da Saúde está foragido

Operação da Polícia Federal que investiga supostas irregularidades na construção do hospital de Campanha Nilton Lins, usado para o combate à Covid no estado, tem 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária por ordem do STJ edit

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (2) uma operação para cumprir mandato de busca contra o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), no âmbito de investigações sobre supostas irregularidades na construção do hospital de Campanha Nilton Lins, usado para o combate à Covid-19 no estado. A PF estava na sede do governo e na casa de Lima nesta manhã.

Além disso, são alvos de mandado de prisão o secretário de Saúde Marcellus Campêlo, o empresário Nilton Consta Lins Júnior e outras quatro pessoas. Campêlo não foi encontrado em dois endereços nos quais foi procurado, de acordo com o portal G1.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do governador e do secretário de Saúde.

Agentes fazem busca na casa do governador, na sede do governo amazonense, na Secretaria de Saúde, na casa do secretário, na residência do dono do Hospital Nilton Lins e na própria unidade hospitalar.

A PF cumpre 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária em Manaus (AM) e em Porto Alegre (RS), expedidos pelo STJ.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.