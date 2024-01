PF intima Wajngarten a depor em inquérito que apura se Bolsonaro importunou baleia jubarte

Ex-ministro e advogado do clã Bolsonaro terá que explicar se o ex-mandatário se aproximou de uma baleia jubarte em um passeio de moto aquática no litoral paulista edit

247 - A Polícia Federal intimou Fabio Wajngarten, ex-ministro da Secretaria de Comunicação do governo Jair Bolsonaro (PL), para prestar esclarecimentos no inquérito que investiga se o ex-mandatário importunou uma baleia jubarte durante um passeio de moto aquática no litoral de São Paulo. Segundo a coluna da jornalista Andréia Sadi, do G1, Wajngarten, que também participou do passeio, confirmou a informação e disse que irá depor no dia 7 de fevereiro.

Ainda conforme a reportagem, o caso teria ocorrido em junho passado, durante uma visita à São Sebastião (SP), onde Bolsonaro teria se aproximado do animal enquanto pilotava uma moto aquática. A procuradora Marília Soares Ferreira Iftim destacou que vídeos e fotos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que a moto náutica, com o motor ligado, se aproximou a 15 metros da baleia, que estava na superfície.

Questionado se Bolsonaro também teria sido intimado a depor no âmbito do inquérito que apura o caso, Wajngarten, que também atua como advogado do ex-mandatário, respondeu que "acredita que sim".

