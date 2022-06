PF nega ter encontrado corpos durante buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips na Amazônia

Por outro lado, a esposa do jornalista britânico e um membro da diplomacia brasileira afirmam que corpos foram encontrados, mas sem identidade confirmada edit

247 - A Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas divulgou nota nesta segunda-feira (13) negando ter encontrado os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, desaparecidos na Amazônia desde domingo (5).

Por outro lado, a esposa de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, afirma que dois corpos foram encontrados, mas uma perícia é aguardada para confirmar a identidade das vítimas.

O cunhado de Phillips, Paul Sherwood, também disse ter recebido a mesma informação por meio do embaixador do Brasil no Reino Unido.

