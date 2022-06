Bruno Pereira e Dom Phillips são encontrados mortos, diz esposa do jornalista

Informação foi publicada pelo jornalista André Trigueiro, que disse ter conversado com a esposa do jornalista britânico Dom Phillips, Alessandra Sampaio edit

247 - O jornalista André Trigueiro informou pelo Twitter na manhã desta segunda-feira (13) que o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira, desaparecidos há dias na Amazônia, foram encontrados mortos.

A informação teria sido passada pela esposa de Phillips, Alessandra Sampaio. "Alessandra, mulher de Dom Phillips, acaba de me informar que foram encontrados os corpos do marido e do indigenista Bruno Pereira", escreveu Trigueiro.

No domingo (12), o Corpo de Bombeiros do Amazonas afirmou ter encontrado uma mochila com pertences de Pereira e Phillips. Eles desapareceram no domingo (5).

Os bombeiros também haviam desmentido a informação de que partes de corpos tinham sido encontradas.

