PF prende novo suspeito de envolvimento em sumiço no Amazonas

Metrópoles - A Polícia Federal no Amazonas prendeu, nesta terça-feira (14/6), um segundo suspeito de participar do desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira na última semana.

O suspeito, chamado Oseney da Costa de Oliveira, tem 41 anos e é conhecido como “Dos Santos” na região. Ele está sendo interrogado na noite desta terça-feira e seguirá para audiência de custódia na Justiça de Atalaia do Norte. Já há um homem preso preventivamente, Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, o “Pelado”. Os dois teriam agido juntos.

Também foram apreendidos cartuchos de arma de fogo e um remo, que serão analisados pela PF. Ainda não há informações sobre as circunstâncias em que o objeto foi apreendido.

