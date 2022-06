Tereza Cruvinel: 'quem em Brasília deu a informação a Londres sobre a descoberta dos corpos de Bruno e Dom?'

Apoie o 247

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, colunista do 247, comentou nesta terça-feira (14) sobre o desencontro de informações acerca do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips, cuja localização dos corpos chegou a ser informada à família de Philips e depois negada pela Polícia Federal. Os dois profissionais seguem desaparecidos desde o dia 5 deste mês.

Durante o Boa Noite 247, Tereza disse que conversou com diplomatas do Itamaraty e ouviu que o ministro-conselheiro da Embaixada do Brasil em Londres, Roberto Doring, responsável por informar à família do jornalista inglês, que é uma pessoa "muitíssimo experiente" e "jamais teria agido por conta própria", e sem que tivesse sido pauta pelo embaixador do Brasil no Reino Unido, Fred Arruda.

"Roberto Doring, a mando de Fred Arruda, chefe dele, foi quem telefonou para os parentes do jornalista Dom Philips. Ninguém acredita que ele faria isso se não recebesse comando", disse Tereza. "Ninguém acha que foi só uma barbeiragem da Embaixada de Londres. De quem partiu em Brasília a informação sobre a descoberta dos corpos? Esta é a questão", afirmou.

Segundo a jornalista, o silêncio do Itamaraty em esclarecer a situação provoca especulações de âmbito macabro sobre o que pode ter acontecido com Bruno Pereira e Dom Philips.

"A gente sabe que não há mais normalidade neste crime, dificilmente serão encontrados corpos. A hipótese de que tenha havido um descarte macabro dos corpos cresce. De repente eles encontraram partes de corpos, mas não querem divulgar isso. Porque não parece normal, para ninguém do âmbito diplomático, que tenha havido uma trapalhada simplesmente", afirmou Tereza. A Polícia Federal diz somente ter encontrado material biológico no rio e encaminhado para perícia, conforme havia sido divulgado anteriormente.

Nesta terça-feira, o embaixador Fred Arruda pediu desculpas à família do jornalista Dom Phillips após a embaixada ter afirmado que o corpo dele e do indigenista Bruno Araújo foram encontrados na Amazônia. De acordo com o jornal The Guardian, Fred enviou uma mensagem à família de Phillips se desculpando.

A notícia da localização dos corpos de Bruno e Dom foi divulgada primeiramente pelo colunista André Trigueiro, do G1, que trocou mensagens com Paul Sherwood, cunhado de Phillips, ele foi procurado pelo embaixador Roberto Doring. Mais cedo, Trigueiro havia relatado conversa que teve com Alessandra, a mulher do jornalista inglês, nessa mesma linha.

