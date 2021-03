PF prende suspeito de vazar dados de 223 milhões de brasileiros na internet

247 - A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira (19) o jovem Marcos Roberto Correia da Silva, de 24 anos, suspeito de ser o autor do vazamento de dados e informações de 223 milhões de brasileiros na internet. Além da prisão do suposto hacker, – identificado como Vandathegod, os agentes envolvidos na Operação Deepwater cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Petrolina (PE) e Uberlândia (MG) expedidos pelo ministro do Supremo tribunal federal (STF) Alexandre de Moraes. A informação é do G1.

As investigações foram iniciadas após dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas terem sido disponibilizadas em um fórum especializado na internet. Entre os dados exposts estavam informações como nome completo, CPF e CNPJ,, além de endereços. Segundo a PF, parte dos dados foram disponibilizados gratuitamente e uma outra parte foi colocada à venda.

O vazamento foi descoberto em fevereiro pela empresa de segurança digital Psafe. Em janeiro, a Psafe já havia descoberto indícios do vazamento de informações de 100 milhões de aparelhos de telefonia celular.

