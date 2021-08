PF vai ouvir Sérgio Reis e Otoni de Paula nesta semana

247 - A Polícia Federal (PF) vai tomar nesta quarta-feira (25) os depoimentos do cantor Sérgio Reis e do presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), Antônio Galvan. O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) será ouvido nesta quinta-feira (26). Eles estão entre os principais organizadores dos atos golpistas marcados para o dia 7 de setembro.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou para um forte esquema de organização e financiamento dos atos. Na última sexta-feira (20), os três foram alvos de busca e apreensão da PF, a pedido da PGR e com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Um dos focos dos depoimentos é descobrir se houve interferência do Palácio do Planalto na organização dos atos. Mensagens mostram que Jair Bolsonaro convocou seus seguidores para um "contragolpe" no dia 7. (Com informações do Globo).

