PM que atirou em campeão de jiu-jítsu Leandro Lo se entrega e é preso em SP

Justiça determinou prisão por 30 dias do policial Henrique Otávio Oliveira Velozo, principal suspeito de ter atirado em Leandro Lo na cabeça após desentendimento em show edit

247 - A Polícia Civil de São Paulo prendeu o policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, suspeito de ter atirado no campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Pereira do Nascimento Lo durante um show em São Paulo na madrugada deste domingo (7).

Segundo reportagem do G1 , a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo confirmou que o policial se apresentou à Corregedoria e que será levado para prestar depoimento no 17º DP, responsável pela investigação. "Em seguida, será encaminhado ao Presídio Romão Gomes, permanecendo à disposição da Justiça", diz a secretaria em nota.

A Justiça determinou a prisão temporária de Henrique Velozo por 30 dias - que pode ser prorrogado por mais 30, se assim o delegado responsável decidir. O PM era procurado após fugir da cena do crime, segundo testemunhas.

Identificado por foto

Henrique Otávio Oliveira Velozo, de 30 anos, foi identificado por foto por uma testemunha que estava presente no show do grupo de pagode Pixote, no Clube Sírio, zona sul de São Paulo.

A discussão com Leandro Lo ocorreu por volta das 2h. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 16º DP (Vila Clementino), testemunhas contaram que o desentendimento começou quando um homem desconhecido pegou uma garrafa de bebida da mesa onde Leandro Lo estava reunido com amigos. O lutador usou um golpe de luta para derrubar e imobilizar o homem. Os amigos de Leandro separaram os dois e pediram para o esportista “deixar quieto”. O outro homem, porém, deu a volta na mesa, sacou uma arma e atirou na testa de Leandro, informa reportagem da Ponte.

Após atirar, o assassino ainda deu dois chutes na cabeça da vítima antes de fugir. Mais tarde, a polícia apresentou a uma das testemunhas fotos de pessoas que haviam entrado no clube com arma de fogo naquela noite e ela reconheceu, “com 90% de chance de ser o autor”, o tenente da PM Henrique Otávio Oliveira Velozo, que estava de folga.

PM era amante de armas

Alguns prints de sua conta no Instagram circulam neste domingo nas redes sociais, mas a conta em si foi desativada horas depois do ocorrido, depois que diversos internautas começaram a encher os comentários com palavras como “covarde” e “vai pagar”.

As publicações são em sua maioria de fotos do próprio PM. Em uma delas ele segura uma arma num clube de tiro e escreve: “A arma de fogo anula a tirania do mais forte e protege a integridade do mais fraco”. O post é acompanhado de hashtags como #treine, #tiroesportivo, #estandedetiro, #taurus.

O PM era também praticamente de lutas marciais. Em uma das fotos ele aparece de kimono.

