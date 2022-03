PoderData: Lula lidera com 40% contra 30% de Bolsonaro

Lula se manteve estável em comparação com o levantamento anterior e Bolsonaro oscilou 2 pontos percentuais para baixo (dentro da margem de erro) edit

247 - Pesquisa divulgada pelo instituto PoderData nesta quarta-feira, 16, aponta que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto com 40%, contra 30% de Jair Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula se manteve estável em comparação com o levantamento anterior, de 2 de março, e Bolsonaro oscilou 2 pontos percentuais para baixo (dentro da margem de erro).

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes está empatado com o ex-juiz suspeito Sergio Moro, ambos com 7% das intenções de voto.

João Doria, Eduardo Leite, André Janones e Simone Tebet estão tecnicamente empatados, com 2%.

2º turno

Em um eventual confronto direto entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 50% a 36%. O cenário mostrou estabilidade nas duas últimas rodadas da pesquisa, com oscilações dentro da margem de erro.

Voto evangélico

O levantamento aponta ainda que Bolsonaro tem 46% das intenções de voto dos eleitores evangélicos em um 1º turno, enquanto Lula registra 22% no segmento religioso.

42% dos entrevistados declararam-se católicos e 30%, evangélicos.

A pesquisa do PoderData foi realizada entre 13 e 15 de março de 2022, quando foram entrevistadas por telefone 3 mil pessoas a partir de 16 anos de idade. O levantamento foi feito em 265 municípios, das 27 unidades da federação.

O intervalo de confiança é de 95% e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-00835/2022.

