PoderData: Lula mantém vantagem e venceria Bolsonaro e terceira via no segundo turno

247 - Pesquisa PoderData realizada de 25 a 27 de outubro mostra que o ex-presidente Lula mantém a vantagem e Jair Bolsonaro perderia para o petista por 37% a 52% em um eventual 2º turno.

No entanto, segundo o levantamento, a distância de 15 pontos percentuais mostra leve recuperação de Bolsonaro. Na última rodada, de 29 de setembro, o placar era de 56% a 33% em favor do ex-presidente (diferença de 23 p.p.). Há 2 meses, Lula estava 25 p.p. à frente, com 55% a 30% contra Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 2.500 entrevistas em 420 municípios nas 27 unidades da Federação de 25 a 27 de outubro de 2021.

O atual presidente também perderia para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por 46% a 38%. A distância manteve-se estável na margem de erro. Na última rodada, o placar era de 46% a 35%.

Lula também mantém a vantagem contra a chamada terceira via. Ele pontua 48% contra 18% do tucano Eduardo Leite (diferença de 30 p.p). Contra João Doria, marca 51% a 16% (distância de 35 p.p).

No cenário de Bolsonaro com Eduardo Leite, o tucano agora marca 40% contra 36% de Bolsonaro. Trata-se de empate técnico na margem de erro, de 2 p.p. para mais ou para menos. No levantamento anterior, o atual chefe do Executivo perdia com um placar de 44% a 34% para o tucano.

No levantamento anterior, Lula tinha desempenho idêntico contra Eduardo Leite e João Doria, os 2 nomes que disputam as prévias do PSDB para concorrer ao Planalto em 2022. O petista marcava 53% a 15% contra os 2, distância de 38 p.p.

A pesquisa aponta ainda que a volta do ex-juiz Sergio Moro ao cenário eleitoral desidratou nomes da chamada “terceira via".

