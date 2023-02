Policial legislativo, empresário e advogada estão entre alvos da nova fase da Operação Lesa Pátria

Apoie o 247

247 - Entre os alvos da nova fase da Operação Lesa Pátria deflagrada nesta sexta-feira (3) estão um policial legislativo do Senado, uma advogada e um empresário, informa o jornal O Globo.

O policial legislativo foi identificado por meio de uma investigação da Polícia Legislativa, que constatou que ele atuou para orientar os terroristas sobre como se movimentar dentro do Senado e nada fez para impedir a invasão. O policial em questão já foi afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e foi alvo de mandado de busca e apreensão a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Assim como o policial legislativo, a advogada mencionada também é alvo de busca e apreensão - e também não teve o nome revelado. Ela é suspeita do crime de obstrução de Justiça por ter ajudado os terroristas a apagar as provas dos crimes, recolhendo seus celulares e removendo arquivos que pudessem incriminá-los.

Já o empresário teve nome e foto revelados: trata-se de Lucimário Benedito Camargo, conhecido como Mário Furacão, e é um dos três alvos dos mandados de prisão desta sexta. Ele é de Rio Verde (GO), já tendo inclusive presidido a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade.

O motivo para seu mandado de prisão foi ter gravado um vídeo dentro do Palácio do Planalto no dia dos atentados terroristas bolsonaristas, estimulando as invasões golpistas. "Brasileiro só subindo a rampa, entrando cada vez mais e os soldados tacando bomba no povo, covardes. O poder emana do povo, o povo não vai sair, o povo não vai deixar ladrão governar o país, narcotraficante e muito menos comunista", disse Mário Furacão no vídeo em questão.

