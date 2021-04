Pondé: Lula teria administrado melhor a pandemia do que Bolsonaro

"Levando em conta os governos testados, as experiências de Lula e Bolsonaro, me parece que Lula teria se saído melhor na administração da pandemia", afirmou o filósofo de direita Luiz Felipe Pondé ao programa Pânico, na rádio Jovem Pan edit

247 - O filósofo de direita Luiz Felipe Pondé disse que o ex-presidente Lula (PT) lidado melhor com pandemia do novo coronavírus do que Jair Bolsonaro está fazendo, em declaração, nesta segunda-feira, 19, ao programa Pânico, na rádio Jovem Pan.

"Sempre participei da briga, fui um dos primeiros a criticar abertamente o PT. No entanto, de forma alguma podemos dizer que estamos tendo uma administração republicana da crise sanitária no Brasil", afirmou Pondé.

"Levando em conta os governos testados, as experiências de Lula e Bolsonaro, me parece que Lula teria se saído melhor na administração da pandemia".

Pondé também afirmou que não acha possível que haja um forte candidato de terceira via numa eventual disputa presidencial em 2022 com Lula e Bolsonaro.

"Acho difícil que surja uma terceira via, mas o ideal seria isolar bolsonaristas e petistas em 2022. Caso conseguíssemos construir uma candidatura com os nomes de centro disponíveis no mercado, poderíamos encontrar uma solução viável entre os extremos", afirmou.

Entre os nomes do “centro” (direita) que ele mencionou como sendo os principais, estão o governador de São Paulo João Doria (PSDB), o senador tucano Tasso Jereissati (PSDB-CE), o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.