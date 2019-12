"Por muito menos, Lava Jato botou gente na cadeia", diz Pimenta sobre esquema de Flávio e Queiroz

"Lamentalvemente é como se eu tivesse feito uma profecia, eu já tinha dito 'quando investigar o Queiroz a chance do Bolsonaro sair ileso é zero. Quando investigar o Queiroz vai cair a casa'", diz o deputado federal Paulo Pimenta edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta comentou o escândalo de corrupção que envolve o clã-Bolsonaro, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabricio Queiroz e a milícia. Para o deputado, a situação da família do Planalto só se agrava.

Pimenta afirma, ao contrário do que é dito, que não é Flávio Bolsonaro o chefe da organização criminosa , e sim seu pai, Jair Bolsonaro. "Eu acho uma coisa covarde, deplorável que Jair Bolsonaro, o pai, que como todos nós sabemos é colega de quartel do Queiroz, são parceiros de farda e de crime por toda a vida, neste momento esteja tentando passar para o filho a responsabilidade das relações criminosas com Queiroz".

O deputado ainda pontuou que as denúncias sobre a união da família Bolsonaro com Queiroz para práticas ilícitas já era denunciada por ele há tempos. "Lamentalvemente é como se eu tivesse feito uma profecia, eu já tinha dito 'quando investigar o Queiroz a chance do Bolsonaro sair ileso é zero. Quando investigar o Queiroz vai cair a casa'. Ele é o elo entre as milícias e a família".

Ele ainda lembrou que a Operação Lava Jato já prendeu pessoas por situações muito menores do que a que está envolvido o clã-Bolsonaro. "Por muito menos, a Lava Jato botou gente na cadeia. As pessoas sempre perguntam: por que o Flávio não foi preso? Por que o Queiroz não foi preso? Por que as contas da dona Michelle não foram quebradas? Por que a dona Michelle ainda não foi depor? Por que não foi feita condução coercitiva? Porque a hora que fizer não vai ter escapatória, vai mostrar que o chefe da organiação criminosa é o próprio jair, que o Brasil está sendo comandado por uma organização perigosa, de milicianos perigosos, de milicianos que mandam matar qualquer um de nós".