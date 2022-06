Preço do golpe: alta no valor do botijão faz o uso de lenha em casas alcançar o maior patamar em 12 anos

Apoie o 247

247 - O número de brasileiros que usaram toneladas de lenha como fonte de energia nas residências foi de 24 milhões em 2021. Foi o maior patamar desde 2009, de acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A fonte representou 26% da matriz energética residencial no ano passado. Ficou atrás da eletricidade (45,4%). O GLP (gás liquefeito de petróleo) ou "gás de cozinha" representou 23% do total. De 2016 até maio de 2022, o preço médio do botijão saiu de R$ 74 para R$ 110,6 até maio deste ano – valores corrigidos pela inflação no período. Os números foram compilados pelo Poder360.

O coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), William Nozaki, destacou que um dos motivos para o aumento do uso de lenha foram os Preços de Paridade de Importação (PPI) implementados no Brasil pela Petrobrás em 2016, quando houve o golpe contra Dilma Rousseff, inocentada naquele ano tanto pelo Ministério Público como por uma perícia do Senado.

De acordo com o PPI, o valor de algum produto derivado de petróleo muda conforme a variação do dólar no exterior. "Isso foi provocado pela perda do poder de compra do salário e pelo aumento no preço do gás em função da PPI adotada pela Petrobras", disse Nozaki.

O dirigente do Ineep destacou que, "em condições econômicas ideais, o espaço ocupado pela lenha deveria ser ocupado pelo gás". "O que houve a partir de 2016 foi, exatamente, a substituição do gás pela lenha”, afirmou.

