Presidente da Funai processa Apib por série que denuncia o genocídio indígena

247 - O presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Marcelo Augusto Xavier da Silva, delegado da Polícia Federal, mandou processar a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) uma série de 9 episódios produzida em 2020 para denunciar o genocídio dos indígenas no país.

A série leva o título de "Maracá" e está disponível no YouTube.

