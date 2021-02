Cai o presidente do Banco do Brasil, em meio à guerra entre Bolsonaro e "mercado"

André Brandão colocou o cargo à disposção de Jair Bolsonaro. Ele já havia manifestado desconforto em permanecer durante reunião com o ministro Paulo Guedes no início da semana. Com a notícia, as ações do Banco do Brasil caíram 4.51% na tarde desta sexta-feira edit

247 - André Brandão, presidente do Banco do Brasil, colocou seu cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro, informa o Globo, citando fontes do Planalto.

Brandão havia manifestado desconforto em permanecer no cargo durante uma reunião no início da semana com o ministro da Economia Paulo Guedes.

Ele deve permanecer no cargo até que se encontre um substituto. Os nomes cotados são Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília (BRB), Antônio Barreto, secretário-executivo do Ministério da Cidadania, e Gustavo Montezano, presidente do BNDES.

A publicação afirma que Brandão colocou o cargo à disposição para evitar o constrangimento de ser demitido pelo presidente, como ocorrido com Roberto Castello Branco, da Petrobras.

Com a notícia, as ações BBAS3 intensificaram a queda, caindo 4.51% às 16h20 (Brasília), a R$ 28.17, informa o Infomoney.

