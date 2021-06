Presidente do STF rechaça declaração de líder do governo Bolsonaro na Câmara

Fux afirmou que o respeito às decisões do Poder Judiciário é um pressuposto do Estado Democrático de Direito edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reagiu nesta terça-feira (8) às declarações do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que ameaçou decisões judiciais.

“O respeito a decisões judiciais é pressuposto do Estado Democrático de Direito”, disse Fux ao Estadão.

Ricardo Barros criticou o Judiciário e disse que “vai chegar a hora” de decisões judiciais deixarem de ser cumpridas. A ameaça de descumprimento surgiu enquanto o parlamentar falava sobre o que ele considerou como “avanços do Judiciário sobre prerrogativas” do Poder Executivo.

