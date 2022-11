Pressionado após mensagem golpista, Augusto Nardes pede licença médica no TCU

Apoie o 247

247 - O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), entrou com pedido de licença médica a partir desta segunda-feira (21), um dia depois da divulgação de declarações de cunho golpista feitas por ele em um grupo de WhatsApp de empresários do agronegócios e obtido pelo Brasil 247. Não foram divulgados os motivos oficiais do afastamento e a duração, segundo o UOL.

Mais cedo, Augusto Nardes divulgou uma nota em que não nega a autoria das declarações e disse que lamenta a "interpretação" dada à sua mensagem. Na mensagem a ruralistas, Nardes afirma que "está acontecendo um movimento muito forte nas casernas" e que é uma questão de "horas, dias no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso" para que ocorra um "desenlace bastante forte na nação, [de consequências] imprevisíveis".

Parlamentares e líderes partidários reagiram nesta segunda-feira contra a declaração golpista de Augusto Nardes. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou que acionará o Supremo Tribunal Federal, “solicitando a instauração de inquérito policial, por possível crime contra a ordem democrática”. Segundo ele, o ministro “mostrou apoio a golpistas”.

