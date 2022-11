PT deve manter ações contra Augusto Nardes mesmo após recuo do ministro, diz Paulo Pimenta

Além de notícia-crime e representações, a bancada do PT também apresentará pedido de convocação para que o ministro do TCU explique suas falas golpistas à Câmara edit

247 - Mesmo após o recuo de Augusto Nardes, que minimizou e classificou como "despretensioso" seu áudio de cunho golpista obtido pelo Brasil 247, congressistas do PT devem manter as ações contra o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A informação é do portal O Antagonista.

“Vamos representar igual. Vamos apresentar uma notícia-crime igual”, afirmou o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) , que já foi líder da bancada do PT na Câmara e hoje trabalha na articulação do novo governo Lula com o Congresso Nacional.

Além da notícia-crime e das representações, a bancada do PT também apresentará pedido de convocação para que Nardes explique suas falas golpistas à Câmara . O deputado petista afirma não acreditar que o áudio tenha sido feito ao acaso.

