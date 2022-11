Cobrado após mensagem golpista, Augusto Nardes tenta se explicar e diz que gravou áudio 'despretensioso'

Apoie o 247

247 - O ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes divulgou uma nota nesta segunda-feira (21) para tentar explicar as declarações de cunho golpista feitas por ele em um grupo de WhatsApp de empresários do agronegócios e obtido pelo Brasil 247. Na nota, Nardes afirma que “repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas, e reitera sua defesa da legalidade e das Instituições republicanas"

Em outro trecho da nota, o ministro também diz que "lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos".

O aúdio com as declarações de cunho golpista causaram uma forte reação entre membros do Judiciário e do meio político. Ministros do TCU afirmaram estar “constrangidos” com as declarações de Nardes e o aconselharam a se retratar para evitar o risco de ser enquadrado no artigo 359º da Nova Lei de Segurança Nacional (LSN), que prevê pena de quatro a oito anos de reclusão a quem “tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais".

>>> Ministros do TCU veem crime contra segurança nacional em falas golpistas de Augusto Nardes e aconselham retratação

Nesta segunda-feira (21), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou as redes sociais para anunciar que irá pedir que o Senado convoque o ministro para prestar esclarecimentos sobre as declarações de cunho golpista, além de afirmar que irá solicitar que o Supremo Tribunal Federal (STF) abra um inquérito para apurar a conduta do magistrado.

Já a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para cobrar um posicionamento de Nardes. "Estamos aguardando explicações públicas de Augusto Nardes sobre o áudio do golpismo. Grave que ministro do TCU se envolva nesse tipo de coisa. Qual a intenção dessa fala?", postou Gleisi.

No áudio de mais de 7 minutos gravado por Nardes e direcionado a representantes do agronegócio, o ministro do TCU diz que “está acontecendo um movimento muito forte nas casernas” e que “é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso” para que ocorra um “desenlace bastante forte na nação, [de consequências] imprevisíveis, imprevisíveis”. Augusto Nardes pontua na mensagem que haveria um clima de “conflito social na nação brasileira” e que “somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas, e que despertou, isso é muito importante”.

