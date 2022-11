"Estamos aguardando explicações", diz Gleisi sobre declarações golpistas de Augusto Nardes

Em áudio encaminhado via WhatsApp e obtido pelo Brasil 247, o ministro do TCU defende um levante inconstitucional contra a eleição de Lula edit

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), cobrou explicações do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes por suas declarações golpistas em áudio encaminhado em grupo de WhatsApp e obtido pelo Brasil 247.

"Estamos aguardando explicações públicas de Augusto Nardes sobre o áudio do golpismo. Grave que ministro do TCU se envolva nesse tipo de coisa. Qual a intenção dessa fala?", questionou a parlamentar.

No áudio, Nardes trata da possibilidade de um golpe militar no Brasil após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defende um levante inconstitucional contra o resultado das urnas.

Nardes diz que estaria havendo um movimento por parte de setores de alta patente das Forças Armadas. “Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. É questão de horas, dias, uma semana que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação, imprevisíveis”.

"Vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação pode se desencadear de forma positiva, apesar deste conflito que deveremos ter nos próximos dias", prossegue.

Augusto Nardes é ex-deputado ruralista pelo Rio Grande do Sul. No TCU foi o relator da tese farsesca das "pedaladas fiscais" que foi utilizada no golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016, processo que deteriorou praticamente todos os indicadores econômicos e sociais do Brasil.

