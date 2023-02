Primeira avaliação mostra que maioria aprova o governo Lula, diz Quaest

Apoie o 247

247 - Levantamento Genial/Quaest divulgado nesta terça-feira (14) mostra que o governo Lula tem 40% de aprovação entre os brasileiros. A quantia se refere aos que avaliam a administração como 'ótima ou boa'.

Outros 24% dizem perceber a nova gestão como regular

20% veem como negativo o desempenho do novo governo

16% não responderam.

64% responderam que o governo Lula se importa "com pessoas como você". 33% afirmaram que não.

Para 60% dos brasileiros, o governo Lula será melhor que o governo Bolsonaro. Para 27%, será pior que a do antecessor. Outros 8% acham que será igual.

Os entrevistados consideram que os maiores problemas do Brasil são a economia (30%) e as questões sociais (29%).

11% se preocupam mais com a saúde e Covid-19; 8% com a corrupção; 7% com outros assuntos; 6% com a violência; 4% com a educação e 4% não responderam.

A Quaest entrevistou presencialmente 2.016 pessoas maiores de 16 anos, entre 10 e 13 de fevereiro, em 120 municípios. A margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais para mais ou menos, com um intervalo de confiança de 95%.

