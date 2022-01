PSB pretende intensificar pressão por chapa Lula-Alckmin e acordos regionais com o PT na segunda quinzena de janeiro

Apoie o 247

ICL

247 – "A cúpula do PSB deve intensificar a pressão sobre o PT na segunda quinzena de janeiro para que haja uma sinalização nítida sobre o cenário para as eleições de outubro", informa o jornalista José Matheus Santos, na Folha de S. Paulo. "Em dezembro, o PSB oficializou o convite ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para que ele possa se filiar à legenda após a saída do PSDB. O convite a Alckmin ocorreu em um encontro reservado dele com três integrantes do PSB: o também ex-governador Márcio França, o presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, e o prefeito do Recife, João Campos", prossegue o jornalista.

Mas ele informa que ainda persistem dificuldades para um acordo final. "Isso porque, em troca do apoio a Lula e com a possibilidade de indicar Alckmin para a vice, o PSB quer que o PT apoie os seus candidatos em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre e Pernambuco. Os dois partidos também cogitam a formação de uma federação partidária, que também esbarra nos impasses regionais", aponta. Pelo lado do PT, a presidente Gleisi Hoffmann deixa claro que Fernando Haddad é o candidato natural em São Paulo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE