PSDB fracassa e faz menor bancada da história

247 - O PSDB teve neste domingo (2) atestada sua derrocada política. A sigla saiu do primeiro turno da eleição de 2022 menor do que entrou. A partir do próximo ano, os tucanos terão apenas 18 representantes na Câmara dos Deputados - considerando também os eleitos pelo Cidadania, que formou uma federação com o PSDB.

Para efeito de comparação, em 2018 o partido elegeu, sozinho, 29 deputados. Antes, a legenda tradicionalmente conseguia uma bancada de mais de 50 deputados, disputando o protagonismo com PT e MDB.

>>> Fim do Tucanistão: depois de 28 anos, PSDB perde o governo de São Paulo

O PSDB não conseguiu eleger nenhum senador neste ano e nenhum governador no primeiro turno. O partido disputa o segundo turno no Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite (PSDB) contra Onyx Lorenzoni (PL), em Pernambuco, com Raquel Lyra (PSDB) contra Marília Arraes (Solidariedade), e na Paraíba, com Pedro Cunha Lima (PSDB) contra João Azevedo (PSB). Em todos os três estados os tucanos ficaram em segundo lugar no primeiro turno.

O PSDB não lançou candidato à Presidência neste ano. Se aliou a Simone Tebet (MDB) e indicou a vice da chapa, Mara Gabrilli (PSDB). Segundo o Estado de S. Paulo, os tucanos deverão realizar uma reunião na terça-feira (4) e liberar seus filiados para apoiarem qualquer um dos candidatos no segundo turno, o ex-presidente Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

