PSOL e Rede pedem quebra de sigilo e busca e apreensão contra Michelle e Bolsonaro no caso das joias sauditas

247 — A bancada da federação PSOL/Rede na Câmara ingressou, nesta segunda-feira, 6, com uma notícia-crime no Ministério Público Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle. A bancada denuncia a realização dos crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro no caso das joias sauditas.

Os parlamentares, na representação, pedem a quebra dos sigilos telefônico, telemático e bancário de ambos, além da adoção de medidas como busca e apreensão para “interromper eventual processo de destruição de provas”.

A ação também tem como alvos o ex-ministro Bento Albuquerque e o ex-secretário da Receita Federal no Brasil, Julio César Gomes.

O caso das joias, segundo os parlamentares, “é mais um exemplo do uso da máquina pública para interesses individuais e criminosos da Família Bolsonaro”. O clã Bolsonaro tentou trazer ilegalmente artigos de luxo para o Brasil. As joias são avaliadas em mais de R$ 16 milhões. Bolsonaro mobilizou por ao menos quatro vezes a estrutura do governo federal para reaver as joias, retidas pela Receita no Aeroporto de Guarulhos, em 2021.

“Neste sentido, é urgente que tais episódios sejam investigados pelas instâncias competentes, não só para elucidação do caso, mas também para punição dos responsáveis, que vem demonstrando, profunda e sistematicamente, o uso

criminoso do Estado brasileiro para obtenção de benefícios individuais”, escrevem.

Assinam a representação os deputados Guilherme Boulos (SP), Sâmia Bonfim (SP), Erika Hilton (SP), Chico Alencar (RJ), Fernanda Melchionna (RS), Tarcísio Motta (SP), Célia Xakriabá (MG), Henrique Vieira (RJ), Glauber Braga (RJ), Ivan Valente (SP), Luciene Cavalcante (SP), Tulio Gadelha (Rede/PE), Luiza Erundina (SP) e Talíria Petrone (RJ).

