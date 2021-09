PSOL propõe unidade das forças progressistas em nível nacional e em São Paulo

Apoie o 247

247 - Com a recente decisão do congresso do PSOL de não lançar candidato à Presidência da República, o partido dá sinais de que tende a apoiar Lula em 2022. E tem a expectativa de receber apoios de partidos progressistas à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) ao governo de São Paulo .

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, reeleito para a presidência do partido, afirma haver condições a serem preenchidas para que, de fato, o partido integre uma coligação das esquerdas, mas nega que a adesão do PT, que lançou Fernando Haddad, à candidatura de Boulos ao governo paulista seja uma delas. "Não vamos tratar essa essa situação de São Paulo como um simples toma lá, dá cá", diz.

"Isso não quer dizer que nós não esperamos, óbvio, generosidade dos partidos para reconhecer o papel importante que o Guilherme Boulos tem cumprido", afirma.

"Assim como vamos trabalhar pela unidade das forças progressistas e democráticas em nível nacional, vamos defender que isso aconteça também no estado de São Paulo. Acredito hoje que essa unidade é mais facilmente construída e pode gerar mais frutos se for feita em torno do Guilherme Boulos, que me parece o candidato em melhores condições pra fazer essa disputa, em que pesem as pesquisas recentes", diz Medeiros em entrevista à Folha de S.Paulo. ​

O dirigente afirma que abrir mão neste momento de um candidato a presidente não enfraquece o partido.

Sobre a candidatura de Boulos ao governo de São Paulo, Medeiros afirma que Boulos representa renovação e vem de um desempenho extraordinário na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 2020.

