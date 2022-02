PT escolhe Augusto Fonseca, com experiência em campanhas eleitorais, para ser marqueteiro de Lula

Apoie o 247

247 - O PT já definiu quem será o marqueteiro responsável por conduzir a campanha do ex-presidente Lula (PT) de volta à Presidência da República, informa Bela Megale, do jornal O Globo. Em decisão conjunta de Lula, do coordenador da área de comunicação, Franklin Martins, e da presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), Augusto Fonseca será o marqueteiro do ex-presidente. A informação foi confirmada pelo Brasil 247.

Fonseca é da agência MPB Estratégia & Criação, que estava na disputa com outras empresas: Leiaute, Corbellini e Paulo de Tarso.

Jornalista e marqueteiro político, Augusto Fonseca já trabalhou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 1994 e também na campanha de Lula com Duda Mendonça. Atuou no segundo turno da campanha de Aécio Neves (PSDB) à Presidência em 2014 e na equipe de Ciro Gomes (PDT) em 2018.

Cabe a Augusto Fonseca, como marqueteiro, coordenar e dirigir os programas de TV e rádio de Lula. A campanha do petista não terá, porém, a figura do "super marqueteiro". O ex-ministro Franklin Martins seguirá à frente da comunicação do petista.

