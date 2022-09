PT identifica risco de tumulto bolsonarista e pede que Polícia Federal reforce segurança de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A direção do PT pediu que a Polícia Federal reforce a segurança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reta final da campanha eleitoral. Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a solicitação foi feita após o PT detectar que “os bolsonaristas estão mais raivosos e querem criar um ‘fato novo’ contra Lula, seja por meio de uma agressão ou de provocações contra apoiadores do ex-presidente”.

Ainda segundo a reportagem, o movimento teria como objetivo tirar de Jair Bolsonaro (PL) “ a exclusividade da pecha de violento”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.