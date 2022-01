PT pede investigação de campanha eleitoral antecipada de Bolsonaro no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Apoie o 247

ICL

247 - O Partido dos Trabalhadores ingressou nesta quinta-feira (6) com representação contra Jair Bolsonaro por campanha eleitoral antecipada e abuso de poder econômico, pela instalação de outdoors espalhados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O PT pede que o Ministério Público Eleitoral investigue também a notícia de que pecuaristas gravaram e circularam vídeos fazendo clara campanha antecipada em prol de Jair Bolsonaro durante evento promovido pelo setor rural do Estado do Mato Grosso na segunda-feira (3).

Na representação endereçada ao procurador-geral eleitoral, Augusto Aras, o partido pede que seja determinada a imediata retirada da propaganda irregular e aplicação de multa aos responsáveis e ao beneficiário; e que seja apurado o potencial abuso de poder econômico em favor do atual presidente.

PUBLICIDADE

A existência de outdoors em apoio a Bolsonaro foi divulgada nessa quarta-feira (5) pelo jornalista Rubens Valente, colunista do UOL. "Em três viagens de carro pelo Centro-Oeste nos últimos seis meses, em cerca de 6 mil km ao todo, a coluna encontrou anúncios do gênero em pelo menos 12 municípios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todos apresentam nome e fotografia de Bolsonaro, e alguns têm slogans como 'fechadoscomBolsonaro'. Eles mencionam sindicatos e produtores rurais como apoiadores do presidente", afirma Valente.

Leia a representação do PT na íntegra:

PUBLICIDADE





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE