PT prepara 25 eixos centrais para programa de governo de Lula

247 - Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo preparam 25 estudos temáticos para subsidiar a campanha do ex-presidente Lula neste ano.

"A ideia é repassar a partir do fim de abril os cadernos temáticos para a pré-campanha de Lula, que selecionará o que chegará até o plano de governo do petista. O grupo que discute temas econômicos, por exemplo, deve lançar o caderno até o começo de maio. Cada caderno será composto por textos curtos abordando os pontos de interesse dentro daquele assunto", escreve Guilherme Amado, no Metrópoles.

Eis os temas.

– Agrícola e agrário

– Cidades

– Ciência, tecnologia e inovação

– Comunicação

– Cultura

– Desenvolvimento regional

– Desenvolvimento social

– Economia

– Educação

– Estado, democracia e institucional

– Igualdade racial

– Indústria, energia e petróleo

– Infraestrutura, transporte e logística

– Juventude

– Micro e pequenas empresa

– Meio ambiente

– Mulheres

– Política externa

– Saberes populares

– Saúde

– Segurança pública

– Tecnologias de informação e comunicação

– Trabalho

– Direitos Humanos

– Esportes

