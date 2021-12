PT recupera força e é o partido com o qual 28% dos brasileiros mais se identificam, aponta Datafolha

Apoie o 247

247 - A última pesquisa Datafolha, divulgada no domingo (29), aponta que o PT é o partido político com o qual os brasileiros mais se identificam. De acordo com o levantamento, esta identificação alcança 28% da população. Em seguida, estão o MDB e o PSDB, ambos com 2%. PL, PSOL e PDT aparecem com 1% e o PSL não pontuou.

A identificação partidária da população com o PT vem crescendo desde abril de 2019, quando 14% dos brasileiros se identificavam com a legenda, e se intensificou após a farsa da Lava Jato vir à tona. Em julho do mesmo ano, o índice subiu para 17% e permaneceu estável em agosto. Em julho deste ano, segundo a pesquisa, 22% da população afirmava sua identificação com a legenda progressista. Este percentual cresceu um ponto em agosto até alcançar 28% em dezembro.

A identificação partidária vai ao encontro dos dados que apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera com folga a corrida presidencial de 2022 e pode ser eleito já no primeiro turno, com 48% dos votos válidos contra 42% da soma de todos os demais candidatos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro com 3.666 pessoas com mais de 16 anos, presencialmente em 191 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

