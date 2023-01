PT vence 'queda de braço' com agro e define Edegar Pretto para a presidência da Conab

Apoie o 247

ICL

247 - O PT venceu a primeira queda de braço com o setor do agronegócio que apoia o presidente Lula (PT): a presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ficará com o partido, que indicará o deputado estadual Edegar Pretto (PT-RS) ao cargo. A informação é da coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

A Conab tem como função embasar as políticas de abastecimento no Brasil com dados. A ideia do governo Lula é também atribuir à empresa pública o papel de formar estoques a partir da compra de alimentos de pequenos produtores.

Um dos nomes que pleiteava a presidência da Conab era o ex-ministro da Agricultura Neri Geller (PP), pioneiro no agro a apoiar Lula nas eleições de 2022. O setor gostaria de ter um nome próprio comandando a empresa pública, pois enxerga que "Pretto tem atuação mais voltada para a agricultura familiar e não saberá gerir a companhia", ainda de acordo com a coluna.

O atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, gostaria de comandar a Conab em conjunto com o Desenvolvimento Agrário, de Paulo Teixeira. A empresa foi transferida ao Desenvolvimento Agrário no novo governo e nada indica, até o momento, que será 'dividida' com a Agricultura.

A coluna do Guilherme Amado informa que, em relação à definição de Pretto na presidência da Conab, "a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, teve papel importante na decisão. A indicação de Pretto era um pleito do diretório gaúcho, que participa da montagem do ministério de Teixeira."

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.